盟立在手訂單重回百億

盟立（2464）受惠先進封裝自動化系統及機器人和機器狗新訂單陸續發包，在手訂單金額重回百億元大關。

盟立昨（1）日股價爆量衝上漲停，開盤不到一小時就上漲17元，站上190元價位鎖死至收盤，成交爆出逾3.35萬張大量。

盟立董事長林世東形容客戶端需求熱況「前所未未見」；至於訂單能見度：「別說一年，三年都沒問題」。

董事會日前決議，與科達利及盟英科技合資成立新公司—科盟（泰國）；加上與精確於今年6月合資成立「奧威科技」，全力衝刺人形機器人必備的諧波減速機與關節模組市場。

特斯拉最新人形機器人Optimus 3即將問市，市場傳出，台廠供應鏈已默默搶得頭香，自動化設備大廠盟立集團台灣廠區已開始供貨Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組。

盟立攻先進封裝有成，繼CoWoS之後，CoPoS自動化系統也陸續交貨，推升營運加溫。受惠於半導客戶年初起開始拉貨，盟立今年5月合併營收7.02億元，月增7.3%，年增30.8%，來到近17個月的單月新高。累計今年前五個月合併營收32.21億元，年增15.2%，是近三年同期新高。