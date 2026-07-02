波若威、華星光 有望搶單

針對康寧（Corning）最新端出的Glass Bridge是否衝擊現有共同封裝光學（CPO）光通訊供應鏈，業界認為，2028年前的CPO架構早已制定完成，最快需等到輝達2030年的新AI平台才有機會全面更改，屆時供應鏈可能再出現變化，未必是康寧全吃CPO商機，波若威（3163）、華星光、合聖等FAU供應商仍有望搶下大單。

康寧在6月底端出的Glass Bridge架構，目標瞄準全新光學PIC架構，鎖定NPO、CPO等業界當前主流方向，主要核心關鍵在於透過晶圓級製程直接讓光纖與PIC之間快速連接，無須複雜及耗時的校準過程，也解決當前業界的主要校準技術痛點。

不過，業界表示，康寧推出的Glass Bridge架構需要全面更改PIC架構設計，且尚未開始進入實際測試驗證階段，距離商用化時間仍有一段時間，最快需等到2030年才有望搶下新一波商機，但屆時業界可能已經制定出新CPO設計標準，未必是康寧全面吃下FAU全新訂單。

業界指出，目前輝達AI平台標準制定已經放眼到2028年，且今年下半年至明年初即將會有初步版本的CPO產品將進入量產，預期明年市場需求將逐步攀升，進入2028年後開始全面放量，屆時將會是波若威、華星光、合聖等進攻FAU供應鏈的光通訊市場商機。

波若威、華星光原先在光被動元件市場耕耘已久，受惠於這波光通訊升級潮到來，相關訂單動能已放眼到今年底，且同時還加碼布局未來CPO需求強勁的FAU市場。至於上詮在FAU目前獲得台積電COUPE生態系認證通過，靜待產能開出後，營運動能將有機會出現明顯改變。

此外，光聖旗下合聖的FAU產能也將在今年下半年開始量產。