安格、芯鼎搶無人機大餅

隨著行政院推動「民主供應鏈」計畫，並祭出上千億元國防採購預算，法人看好，積極布局無人機與實體AI（Physical AI）的IC設計業者安格（6684）、芯鼎受惠者之一，隨著相關產品陸續導入國內外客戶，後續業績成長具高度想像空間。

業界分析，全球無人機市場已從消費型應用轉向國防、工業巡檢、智慧物流及自主移動機器人（AMR）等高附加價值領域，加上各國積極建立去紅化供應鏈，具備AI運算、視覺辨識、導航定位及高速傳輸能力的晶片需求快速攀升，台灣半導體供應鏈可望受惠。

其中，神盾集團旗下安格近年積極切入無人機與實體AI市場，攜手集團成員芯鼎、欣普羅共同打造新一代「AI之眼」多模態視覺感知系統，透過軟硬體整合，提供無人機及自主移動機器人所需的視覺導航與環境感知能力。安格主要負責AI演算法及高速介面技術，結合芯鼎低功耗影像處理能力，打造低延遲、高可靠度的自主飛行解決方案。

安格日前更宣布，與欣普羅共同開發「AI之眼」系統，並建構於NVIDIA Jetson Thor平台，同時整合芯鼎Holoscan Bridge（HSB）模組，將數位孿生技術導入實體AI應用，並與迅杰合作，把超低延遲視覺感測技術導入無人機自主避障系統，推動無人機朝毫秒級感測與即時決策邁進。

芯鼎則持續深化邊緣AI布局，以自主開發的ThetaEye AI視覺晶片切入無人機市場，提供低功耗、高畫質AI影像運算平台。公司近期展示整合360度全視覺避障、深度感知及熱成像的無人機解決方案，透過四鏡頭建構環景感知能力，即使在室內無GPS或戶外訊號受干擾環境下，仍可維持自主飛行能力，大幅提升飛行安全性。

此外，芯鼎也與合作夥伴推出雙光譜AI影像方案，結合可見光與紅外熱成像技術，搭配高達4 TOPS邊緣AI運算能力，可應用於全天候監控、動態目標追蹤、工業巡檢及國防偵蒐等高階應用，持續拓展無人機商機。