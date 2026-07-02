佳世達入股東科 喊卡

佳世達（2352）公告，終止間接取得東科-KY共計約35%股權，佳世達指出，雙方經審慎評估本投資案相關交易細節後，考量未能取得共同共識，決定不再繼續推動本投資案。

佳世達表示，原先擬取得Above Vantage Limited（高優）100%股權，本交易完成後，將間接取得東科約35%股權，總投資金額為約新台幣32億元之等值美金。

佳世達於今年1月宣布此投資案，藉此投資案，佳世達跨入聲學高價值產業鏈，同時結合智慧製造及高階影像市場的優勢，攜手東科拓展聲學與高階影音市場，強化視聽合一與身歷其境的沉浸式體驗。

佳世達董事長陳其宏先前表示，此次投資是完善集團「視聽合一」的關鍵拼圖。藉由既有的影像優勢，結合東科的專業聲學能力，可精準駕馭音場，讓動作片的爆炸衝擊感或演奏會的臨場包圍感等影音完美呈現。未來，將再整合AI賦能，並延伸至助聽器等健康照護應用，持續提升集團影音布局的精度與廣度。

東科為全球領先影音揚聲器系統製造商，具備50年聲學的卓越經驗。專注於聲學模組、喇叭單體、音訊系統以至智慧音箱、智慧穿戴等的研發和製造，擁有200多位聲學、電子、軟硬體及系統等專業工程師，提供世界一流的聲學技術解決方案。