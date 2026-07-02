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友達新接班梯隊 成形

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
友達。記者李珣瑛／攝影
友達。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）為深化AI布局，加速轉型發展，昨（1）日宣布四大組織調整及高階人事任命案。分別由陳建斌出任友達顯示科技事業總經理、徐文浩為子公司友達智慧移動董事長暨總經理、達擎董事長暨總經理吳宜芳負責垂直場域；並新設「創新研究院」由友達技術長廖唯倫擔任院長。 

友達董事長暨集團執行長彭双浪表示，友達的轉型奠基於30年深厚的產業基礎，致力推動高值化創新。長期以來，友達深耕人才培育，此次新任高階管理團隊的布局，不僅健全實力堅強的接班梯隊，更展現組織調整後的全新價值，為長期永續發展奠定穩固磐石。

友達近年以「顯示科技」、「智慧移動」、「垂直場域」三大策略營運支柱，深化高值化解決方案事業佈局，並透過三大支柱事業群公司化運作策略，帶動各領域業務成長；同時，更積極接軌AI世代，宣布新設「創新研究院」，作為集團前瞻技術研發與創新應用核心推動平台，對應市場趨勢創新專案項目。

因應組織調整及轉型推動，友達宣布任命陳建斌為友達顯示科技事業總經理，綜理電視、資訊、移動裝置及系統方案應用等多元產品研發、市場營銷、生產製造與供應鏈管理，帶領團隊發揮垂直整合綜效，提升整體營運效能並加速事業成長。

至於智慧移動業務，任命徐文浩博士為子公司友達智慧移動董事長暨總經理，透過「顯示／人機介面、車用運算、智慧車聯」三大核心技術範疇，結合創新的智慧座艙解決方案，建立差異化競爭優勢，促進公司在全球汽車產業中的整體價值版圖。

在垂直場域方面，由子公司達擎主導相關業務，達擎董事長暨總經理吳宜芳於2025年5月就任，帶領團隊拓展智慧零售、醫療、教育暨企業等多元應用場域，提供軟硬整合的全方位智慧顯示解決方案，進一步擴展集團子公司於各項垂直場域事業布局。

此外，並任命友達技術長廖唯倫博士擔任創新研究院院長，擘劃前瞻的技術開發藍圖，掌握Micro LED創新突破，並管理轄下CPO光通訊、AR眼鏡及低軌衛星通訊天線專責團隊，整合三大事業在基礎研究的資源，加速技術創新落地與產品商業化進程。

陳建斌 友達 平台

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