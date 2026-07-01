康寧新技術掀疑慮！光通訊族群走弱 華星光、上詮跌逾5%

光通訊族群近日氣氛低迷，表現相對大盤弱勢，華星光（4979）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）、前鼎（4908）皆大跌逾5%以上。法人指出，主要受康寧推出的新技術GlassBridge所影響，市場對於 FAU是否能夠如預期出貨產生疑慮。

法人指出，光收發模組相關供應鏈需求仍維持強勁，展望仍正向，主要受到影響的是FAU相關供應鏈。大摩近日於報告中也表示，近兩年內，GlassBridge 仍不會對光收發模組供應商產生衝擊，因為GlassBridge 主要將會用於未來高階傳輸規格上，以目前800G及1.6T的主流規格來說，仍不是其主要戰場。GlassBridge 的優勢在於透過半導體製程，能夠做到更精細的排列，解決FAU未來可能會面臨的光纖排列問題，其主要應用可能在6.4T 甚至是更高傳輸規格時。