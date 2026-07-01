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盟立搭上半導體及機器人雙成長列車 股價爆量攻漲停
搭上機器人應用需求大爆發的熱潮，盟立（2464）隨著先進封裝自動化系統及機器人和機器狗均進入交貨期，除推升今年首季營收站上近五季新高，也因客戶新訂單陸續發包，在手訂單金額重回百億元大關。
盟立1日股價爆量衝上漲停，開盤不到一小時就上漲17元，站上190元價位，午盤成交量逾3.3萬張。
盟立董事長林世東形容客戶端需求熱況「前所未未見」；至於訂單能見度：「別說一年，三年都沒問題」。
受惠於半導客戶年初起開始拉貨，盟立今年5月合併營收7.02億元，月增7.3%，年增30.8%，來到近17個月的單月新高。累計今年前五個月合併營收32.21億元，年增15.2%，是近三年同期新高。盟立今年首季獲利0.49億元，較上季由虧轉盈，較去年同期年大增1275%；每股稅後純益0.24元。
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