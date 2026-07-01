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佰鴻觸及漲停 全年營運預期溫和增長
LED封裝廠佰鴻（3031）1日盤中股價走高，開盤後一度觸及36.85元漲停價。隨後漲幅收斂，截至中午12點30分暫報35.10元，上漲1.60元、漲幅4.78%，成交量放大至逾1.9萬張。
展望後市，佰鴻先前於股東會與法說會表示，雖然全球面臨地緣政治與通膨等外部變數，但今年將透過精實管理與產品組合優化，預估全年營運將呈個位數小幅成長。
其中，組裝電路板（PCBA）產品與大型工程專案為主要成長動能，部分舊案預計於第2季至第3季陸續完工認列，新專案也已依進度施工，將為營運提供穩定支撐。
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