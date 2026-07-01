智邦Q2營收續創新高可期 法人調高獲利預估

智邦（2345）受惠美系客戶800G產品需求強勁，第1季營運淡季不淡，法人預期，第2季進入產業旺季，營收可望締造新猷，看好2026、2027年獲利分別可成長約70%、逾20%，連創新高可期，並調升目標價。

投顧法人分析，智邦第2季隨資料中心客戶加速拉貨800G高階網路交換器產品，加上新一代AI加速卡產品正式量產，4、5月營收均創新高，預期6月營收維持成長趨勢，上修單季營收及獲利預估值。

大型雲端服務供應商（CSP）自2025年初加速布建自家開發ASIC產品，並導入AI伺服器應用，法人預期新版本將於第2季底放量出貨，日趨完整的白牌生態系可節省同等算力三成以上支出，可控的產品發展進度降低對於單一品牌業者依賴。

法人表示，從Arm架構CPU、訓練用加速器、智慧網卡與高階網路交換器共同構成美系客戶在雲端算力服務的高性價比競爭力，可推廣至更多中小企業與價格敏感度高的潛在客戶，智邦期望在初期透過生態系的高黏著度，成為該美系客戶的長期合作夥伴。

智邦受惠美系客戶用於資料中心的AI運算加速卡與企業用高階網路交換器產品需求強勁，且運算加速器逐代推出與美系客戶800G網路交換器提前加速拉貨，上修2026年營收預估值逾一成，獲利同步水漲船高。