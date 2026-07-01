快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

智邦Q2營收續創新高可期 法人調高獲利預估

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

智邦（2345）受惠美系客戶800G產品需求強勁，第1季營運淡季不淡，法人預期，第2季進入產業旺季，營收可望締造新猷，看好2026、2027年獲利分別可成長約70%、逾20%，連創新高可期，並調升目標價。

投顧法人分析，智邦第2季隨資料中心客戶加速拉貨800G高階網路交換器產品，加上新一代AI加速卡產品正式量產，4、5月營收均創新高，預期6月營收維持成長趨勢，上修單季營收及獲利預估值。

大型雲端服務供應商（CSP）自2025年初加速布建自家開發ASIC產品，並導入AI伺服器應用，法人預期新版本將於第2季底放量出貨，日趨完整的白牌生態系可節省同等算力三成以上支出，可控的產品發展進度降低對於單一品牌業者依賴。

法人表示，從Arm架構CPU、訓練用加速器、智慧網卡與高階網路交換器共同構成美系客戶在雲端算力服務的高性價比競爭力，可推廣至更多中小企業與價格敏感度高的潛在客戶，智邦期望在初期透過生態系的高黏著度，成為該美系客戶的長期合作夥伴。

智邦受惠美系客戶用於資料中心的AI運算加速卡與企業用高階網路交換器產品需求強勁，且運算加速器逐代推出與美系客戶800G網路交換器提前加速拉貨，上修2026年營收預估值逾一成，獲利同步水漲船高。

智邦 營收

延伸閱讀

群光受惠產品規格提升 法人估今年EPS逾9元

博通訂單疑雲消散 這檔含「博」量最高美股 ETF卡位AI基建主升段

大聯大第2季營收有望超越財測

旭隼吞資料中心商機

相關新聞

不管用哪個預算 朝野都挺無人機法案 雷虎飆第三根漲停

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，而國民黨、民眾黨也爭相提出自己的版本，主要爭議在於預算編列方式，究竟要採用特別預算或年度預算。不過三政黨皆支持無人機法案，相關概念股1日續強，其中雷虎再衝出第三根漲停板，攻至186元，邑錡（7402）、長榮航太（2645）、事欣科（4916）也都漲停亮燈。

記憶體變天？陸指標廠示警＋南韓灑幣擴產 華邦電、南亞科重挫

記憶體族群7月首日遭遇強大逆風！受中國大陸指標大廠兆易創新驚天示警報價恐大跌，以及南韓雙雄三星、SK海力士啟動約16.5兆元新台幣擴產計畫雙重夾擊，台灣記憶體族群一片慘綠，除了青雲（5386）開盤再鎖跌停，華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）及力積電（6770）早盤跌幅一度超過8%，個股全面承壓；惟力成（6239）積極向上，力拚翻紅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。