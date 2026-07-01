不管用哪個預算 朝野都挺無人機法案 雷虎飆第三根漲停

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，而國民黨、民眾黨也爭相提出自己的版本，主要爭議在於預算編列方式，究竟要採用特別預算或年度預算。不過三政黨皆支持無人機法案，相關概念股1日續強，其中雷虎再衝出第三根漲停板，攻至186元，邑錡（7402）、長榮航太（2645）、事欣科（4916）也都漲停亮燈。

行政院提出「無人機發展條例」並編列2100億元的特別預算，上限2,100億元，分五年五個月執行，但國民黨反對以特別預算方式編列，主張回歸年度預算，分6年編列共2400億元，每年400億元。民眾黨也認為應回歸年度公務預算，預算則由行政部門依財政狀況及實際需求，遵守《財政紀律法》前提下編列。

經濟部長龔明鑫1日在立法院受訪表示，不論是編在特別預算或是年度預算，經濟部希望各界都支持。

無人機概念股1日續強，雷虎（8033）、邑錡、長榮航太、事欣科都漲停亮燈，晟田（4541）盤中大漲逾8%，中光電（5371）、亞航（2630）上漲逾5%，其中雷虎已經連續三根漲停板。

雷虎接獲美國國防部無人機訂單，美國國防部預計投入11億美元，採購多達34萬架小型無人機，第一階段3萬架中，雷虎和美國合作的廠商已接獲1,520架訂單，初估總金額逾760萬美元，目前已進入備料階段，即將投入生產。後續第二輪標案將在8月登場，雷虎也已提出申請。

對此，雷虎正積極推動嘉義大埔美園區建廠計畫，預計第4季完工，美國俄亥俄州無人機馬達等關鍵零組件生產線，也已完工投產。

國內標案部分，雷虎4月初取得國防部陸軍司令部約2,033.8萬元採購標案，包含沉浸式訓練型無人機及訓練用自殺式無人機，目前已陸續完成生產，並報請驗收中，隨後認列營收。