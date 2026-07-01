漲價效應加持 晶技、台嘉碩雙雙亮燈漲停慶賀

頻率元件雙雄晶技（3042）、台嘉碩受惠產品調漲，今日早盤紛紛跳空漲停；其中，晶技上漲18.5元，暫收206元，台嘉碩上漲5.8元，暫收64.4元，成為台股盤面焦點。

晶技日前正式發函通知客戶開始調漲頻率元件價格，漲幅約5至10%，相關獲利表現已陸續反映在5月自結數，同時也顯示出AI需求正持續升溫，帶動營運成長。

晶技5月自結數，上月歸屬於母公司2.05億元，年增82.9%，稅前每股純益0.61元，業績表現亮眼。

展望未來，晶技董事長林萬興日前法說會曾表示，隨著AI需求持續增長，帶動高階頻率元件出貨暢旺，去年AI相關的營收比重至少會來到10%以上，若以營收貢獻來看，應用在AI市場的頻率元件年增率將達到40至50%，而今年仍將持續擴大。