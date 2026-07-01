聽新聞
0:00 / 0:00
漲價效應加持 晶技、台嘉碩雙雙亮燈漲停慶賀
頻率元件雙雄晶技（3042）、台嘉碩受惠產品調漲，今日早盤紛紛跳空漲停；其中，晶技上漲18.5元，暫收206元，台嘉碩上漲5.8元，暫收64.4元，成為台股盤面焦點。
晶技日前正式發函通知客戶開始調漲頻率元件價格，漲幅約5至10%，相關獲利表現已陸續反映在5月自結數，同時也顯示出AI需求正持續升溫，帶動營運成長。
晶技5月自結數，上月歸屬於母公司2.05億元，年增82.9%，稅前每股純益0.61元，業績表現亮眼。
展望未來，晶技董事長林萬興日前法說會曾表示，隨著AI需求持續增長，帶動高階頻率元件出貨暢旺，去年AI相關的營收比重至少會來到10%以上，若以營收貢獻來看，應用在AI市場的頻率元件年增率將達到40至50%，而今年仍將持續擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。