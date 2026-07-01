快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

漲價效應加持 晶技、台嘉碩雙雙亮燈漲停慶賀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

頻率元件雙雄晶技（3042）、台嘉碩受惠產品調漲，今日早盤紛紛跳空漲停；其中，晶技上漲18.5元，暫收206元，台嘉碩上漲5.8元，暫收64.4元，成為台股盤面焦點。

晶技日前正式發函通知客戶開始調漲頻率元件價格，漲幅約5至10%，相關獲利表現已陸續反映在5月自結數，同時也顯示出AI需求正持續升溫，帶動營運成長。

晶技5月自結數，上月歸屬於母公司2.05億元，年增82.9%，稅前每股純益0.61元，業績表現亮眼。

展望未來，晶技董事長林萬興日前法說會曾表示，隨著AI需求持續增長，帶動高階頻率元件出貨暢旺，去年AI相關的營收比重至少會來到10%以上，若以營收貢獻來看，應用在AI市場的頻率元件年增率將達到40至50%，而今年仍將持續擴大。

晶技 跳空 台股

延伸閱讀

最牛一輪／晶技暢旺 永豐61沾光

記憶體、CCL 之後矽晶圓報價蠢蠢欲動 環球晶飆漲停領軍 這幾檔齊亮燈

國巨被動元件漲價 又一波…推升營收、獲利

台股攻上47,000點 測試介面股火力全開 旺矽、穎崴亮燈漲停

相關新聞

不管用哪個預算 朝野都挺無人機法案 雷虎飆第三根漲停

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，而國民黨、民眾黨也爭相提出自己的版本，主要爭議在於預算編列方式，究竟要採用特別預算或年度預算。不過三政黨皆支持無人機法案，相關概念股1日續強，其中雷虎再衝出第三根漲停板，攻至186元，邑錡（7402）、長榮航太（2645）、事欣科（4916）也都漲停亮燈。

記憶體變天？陸指標廠示警＋南韓灑幣擴產 華邦電、南亞科重挫

記憶體族群7月首日遭遇強大逆風！受中國大陸指標大廠兆易創新驚天示警報價恐大跌，以及南韓雙雄三星、SK海力士啟動約16.5兆元新台幣擴產計畫雙重夾擊，台灣記憶體族群一片慘綠，除了青雲（5386）開盤再鎖跌停，華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）及力積電（6770）早盤跌幅一度超過8%，個股全面承壓；惟力成（6239）積極向上，力拚翻紅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。