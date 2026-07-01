緯穎重返5,000元大關 新產品將陸續出貨

ODM大廠緯穎1日重返5000元大關，法人看好，在AWS Trainium 3以及AMD Helios兩大新產品的挹注下，下半年將會逐季成長，並且成長動能將一路延續至明年，因此法人目標價已來到7500元以上，仍有不小的想像空間。

法人指出，今年緯穎通用型伺服器出貨量將成長20%以上，隨著原物料供應緊缺，價格還有望調漲，量價俱揚下，對於營收成長的貢獻將更為顯著。此外，由於產品組合與成本控管較佳，緯穎第1季的毛利率及營利率表現皆優於法人預期。

而下半年在Trainium 3 以及 AMD Helios 機櫃順利出貨的情況下，營收將逐季成長，明年隨著出貨放量，更是會迎來爆發性成長。昨日投信也轉賣為買，買超張數381張。