記憶體變天？陸指標廠示警＋南韓灑幣擴產 華邦電、南亞科重挫

記憶體族群7月首日遭遇強大逆風！受中國大陸指標大廠兆易創新驚天示警報價恐大跌，以及南韓雙雄三星、SK海力士啟動約16.5兆元新台幣擴產計畫雙重夾擊，台灣記憶體族群一片慘綠，除了青雲（5386）開盤再鎖跌停，華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）及力積電（6770）早盤跌幅一度超過8%，個股全面承壓；惟力成（6239）積極向上，力拚翻紅。

市場情緒急轉弱，主因中國大陸記憶體大廠兆易創新的最新公告。這家與台灣旺宏（2337）、華邦電產品高度重疊的陸資關鍵大廠，打破全球一面倒看多的樂觀氣氛，開出產業示警第1槍。兆易創新直言，目前存儲晶片價格已處於歷史高位，主要產品價格接下來恐出現相當幅度的回落，不僅衝擊自身毛利率，更存在經營績效下滑的風險。由於該公司過去曾祭出價格戰搶單，讓台廠吃足苦頭，如今在市場高喊缺貨漲價將延續至2027年之際，兆易創新的「觸頂警告」無異於給市場澆了一大盆冷水。

此外，南韓政府昨日也正式宣布，由三星與SK海力士領軍的「三大超級計畫」。這兩大全球DRAM市佔率過半的龍頭，將合計豪擲800兆韓元（約16.5兆元新台幣）進行史上最大規模的記憶體投資案，目標直指未來5年內將DRAM產能直接翻倍。

業界資深人士指出，從歷史經驗來看，記憶體大廠宣布巨額擴產，往往就是產業景氣上升循環即將「觸頂反轉」的強烈訊號。雖然兩大韓廠此番擴產是鎖定AI驅動的高頻寬記憶體（HBM）與DDR5等高階產品，但由於記憶體產能具有可互相調度與排擠的特性，一旦未來市場對於AI的需求未如預期般大爆發，極可能引發記憶體報價下滑壓力。

面對陸廠的殺價預告與韓廠的產能巨獸，全球記憶體產業正迎來一場壓力測試。儘管今日盤中部分個股跌幅有所收斂，指標股力成甚至一度翻紅小漲，顯示有低接買盤進場進展防守，但在兩大國際利空的烏雲籠罩下，台股記憶體族群短線上的操作仍須步步為營慎。