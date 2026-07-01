群光受惠產品規格提升 法人估今年EPS逾9元

群光（2385）受惠NB影像模組、鍵盤產品規格提升，有助於獲利穩定中，分析師看好2026年每股獲利（EPS）有望逾9元，來到9.1元。

分析師指出，依產品別區分，群光第1季營收比重為鍵盤輸入裝置35%、電源供應器為33%、影像產品27%等，依應用領域區分，PC占比47%、IOT 23%、Gaming 11%、Networking與其他19%，在價格合理調整中，預估第2季獲利將提升，其中，單季營收227.3億元、約與上季持平，在無較大業外收支下，稅後淨利16.3億元、季增12.3%，EPS為2.1元。

在鍵盤領域，群光近年著重於電競用鍵盤、NB LED背光鍵盤、Tablet外接式鍵盤等高單價的產品，另外，NB背光鍵盤滲透率持續提升，有助於提升產品平均單價。

在記憶體供應緊俏下，客戶會優先以AI、商務、遊戲等高階產品為主。有助LED背光NB鍵盤滲透率持續提升，預估鍵盤輸入裝置2026年營收年減6.2%，優於產業水準。

群光在系統產品上，2026年將發揮在軟硬體整合上的優勢，於Edge AI Vision發展一系列產品，主要分為智慧安防、智慧視訊、智慧車載及智慧穿戴等四大領域；NB Cam Module因高階NB機種出貨占比提升，可提高NB產品單價，預估影像產品2026年營收與去年相當中，市場預估今年EPS有望年增至9.1元。