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台積電敲定7/16法說 法人看好重新點燃台股行情

中央社／ 台北1日電

台積電第2季法說會時程出爐，將於7月16日登場，提前點燃法說行情，30日台積電ADR股價拉出連續第2根長紅棒，大漲4.94%，有望激勵今日台股

台股指數經上週回檔整理後，本週迅速回神，昨天大漲1126.01點，收在46125.91點，重新站回46000萬大關之上，法人看好AI產業需求延續，台股仍有上行空間。

市場對於AI抱持樂觀情緒，抵銷對地緣政治和通膨上揚等疑慮，30日華爾街主要指數收盤齊揚，道瓊工業指數上漲136.46點或0.26%，收在52319.20點。標普500指數漲58.93點或0.79%，收7499.36點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲393.58點或1.52%，收26213.72點。費城半導體指數勁揚537.30點或3.92%，收在14246.96點。

個股方面，半導體族群表現強勁，記憶體模組廠Sandisk大漲223.34美元或10.89%，收2273.73美元。超微（AMD）大漲41.42美元或7.68%，收580.91美元。輝達（NVIDIA）上漲5.12美元或2.63%，收200.09美元；台積電ADR大漲22.47美元或4.94%，收477.57美元。

中信投信基金經理人張書廷分析，台股今年以來漲勢凌厲，短線上台灣加權指數處於相對高點，尤其漲多之後顯得更加敏感，造成走勢波動度加劇。

不過張書廷認為，美伊戰爭緩和使油價回落，有助壓低通膨預期，減輕市場對聯準會升息的壓力；同時AI產業需求延續，仍是資金追逐焦點。整體而言，看好台股仍具備一定上行能力。

台積電 台股 台積電ADR

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