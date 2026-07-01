聯嘉轉型 進擊機器人

車用LED廠聯嘉投控（3717）董事長黃國欣昨（30）日表示，除持續深耕車用照明本業外，集團正全力跨足人形機器人三大關鍵模組，並投入Micro LED在CPO（共同封裝光學）應用，拓展新利基。

法人看好，聯嘉今年營運有望年增雙位數百分比，第2季獲利將較第1季明顯成長，全年毛利率成長可期。

聯嘉昨天召開法說會，釋出上述展望，黃國欣直言，今年是公司過去幾年來獲利最好的一年。主要受惠川普抵制中國大陸電動車進北美，福特、GM等大廠放棄純電車並轉向油電與油車，帶動聯嘉皮卡與休旅車訂單，產能大增30%。聯嘉毛利率已由過往平均15%拉升至上個月的23%，第2季獲利將遠優於第1季，明年毛利率也持續看升。

談到最受矚目的矽光子布局，黃國欣透露，微軟與輝達等AI大廠要求非紅供應鏈，聯嘉在矽光子應用上是非做不可，目前已申請六項專利。公司成功開發出傳輸速率達1.9 Gbps的Micro LED共同封裝光學成品，具備無須對準的專利利基，並與全球光纖大廠康寧深度合作，目標明年通過微軟與輝達的認證。

針對軍工領域，黃國欣評估，汽車轉軍工業是具效益的選擇，聯嘉製程已被鍛鍊到零缺點，轉型速度將相當迅速。聯嘉目前已與科技大廠HP結盟進軍美國軍工產業，並在台灣整合中南部無人機供應鏈，負責系統整合與爭取軍工認證，協助小廠排除認證困難，全面搶攻非紅供應鏈的軍方標案。

總經理黃昉鈺則分析，人形機器人並非跨足新市場，而是汽車產業的延伸與升級。聯嘉具備將光轉化為「機器眼睛」的核心能力，沿用車規級SMT製程與光學設計，優先切入視覺照明模組、MCU控制模組及智能感測器模組。公司目標於今年底前完成新客戶驗廠與原型樣品打樣。