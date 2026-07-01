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英業達 擴大AI伺服器產能
ODM大廠英業達（2356）擴大AI伺服器產能布局，董事會決議通過墨西哥建廠工程款追加與台灣桃園大溪建廠計畫，合計資本支出逾50億元。
法人看好，英業達在北美雲端服務大廠（CSP）訂單加持下，今年營運有望改寫新高。
英業達董事會昨（30）日通過墨西哥建廠工程款追加7,170萬美元（約合新台幣22.83億元），使原先總預算案由4,000萬美元（約新台幣12.74億元）提升至1億117萬美元（約新台幣32.22億元），主要將用於AI伺服器產能擴增。
另外，英業達同時宣布，將在桃園大溪廠區自地委建廠房案，總預算不超過18.33億元，主要將持續鎖定AI伺服器液冷基礎建設及測試能量。
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