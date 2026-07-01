金寶衝出貨 業績向好

EMS大廠金寶（2312）總經理陳威昌昨（30）日表示，下半年網通、儲存設備、印表機等出貨有望優於上半年，加上客戶改由零組件模式（Consignment），預期金寶下半年業績及毛利有機會繳出高於上半年成績單。

金寶昨天舉行法說會，釋出最新營運展望。陳威昌指出，從當前接單表現來看，印表機產品目前已經完成遷廠並在新廠完成產品驗證，今年以來出貨有望逐季成長，且產品單價（ASP）也比上半年更高。

儲存設備部分，客戶晶片改由Consignment，但下半年營收將與上半年相當，意即出貨表現可望提升；網通產品在拿下新客戶訂單後，下半年出貨亦將比上半年提升，除消費性產品外，其他產品線出貨動能都將優於上半年水準。

陳威昌表示，儲存設備客戶目前在晶片已改為客戶供給模式，雖然將影響營收動能，惟獲利不受影響。整體來看，他預期，下半年在各項產品出貨動能成長推動下，不論營收及毛利可望同步優於上半年表現。

至於新產品研發進度上，陳威昌指出，金寶目前包含在800V的高壓直流、高階伺服器、多軌道衛星地面站接收器、量子電腦等都有投資布局，其中，量子電腦今年底前可望有第一個新版本開始測試，測試期間將可能達一至三年，後續將視產品測試進度持續投入研發。