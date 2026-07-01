科嶠＋聯策 攻先進封裝

科嶠（4542）及聯策昨（30）日分別與國際半導體自動化及設備廠Brooks Automation簽署技術授權協議，建立三方策略聯盟，以「為客戶創造價值」與「全球在地化」的供應模式，攜手進軍AI時代下前段製程、記憶體與先進封裝商機。

在技術授權與分工上，Brooks說明與科嶠合作的兩大主因，首先是供應鏈在地化以提升供應安全與即時交付能力，這是客戶高度重視項目。其次在是ESG技術合作，將聚焦節水、節電、減碳，以滿足先進製程的清潔要求與永續目標。

Brooks表示，將提供清潔技術的know-how，科嶠負責在地化製造與ESG應用開發。Brooks 的 FOUP/載具清洗與檢測設備在全球市率居領先，但考量到前段製程的工序繁複且對污染控制要求最高，未來合作的主要業績增長點仍在前段。

聯策主要定位為視覺檢測技術提供者，並在半導體場域中，以更精細、微小尺度的檢測能力，輔助AI判斷，降低人工依賴、提升良率，進而緩解快速擴廠所帶來的人力短缺。

聯策董事長林文彬表示，希望藉由 Brooks在半導體的豐富經驗與全球通路、品牌與自動化技術，聯策得以加速接軌，將公司累積的AOI、AVI、ASI、AOM 等視覺檢測技術導入更精密與微小尺度的半導體檢測場景，並朝國際化與「全球在地化」營運願景邁進。