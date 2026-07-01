大聯大第2季營收有望超越財測

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（30）日召開股東會全面改選董事，會後董事會推舉黃偉祥續任董事長。大聯大今年以來業績成長強勁，法人預期，第2季營收有機會接近財測區間高標，甚至挑戰超越財測。

大聯大昨天改選八名董事，包括三名獨董，惟另一位獨立董事候選人林羣日前懇辭參選，相關缺額後續將於最近一次股東會再行補選。

黃偉祥在致股東營運報告書中表示，2026年是大聯大從結構性變革，邁向價值綜效實現的關鍵里程碑。面對全球經濟調整、地緣政治與AI技術革新等挑戰，將以「穩中蓄勢破局」為主軸，由半導體零件通路事業協同帶動，並結合智慧物流與資通訊服務的整合賦能，持續落實 「全球服務、營運優化、業務優化」三大面向，為大聯大2.0下個十年奠定穩固基石。

大聯大強調，將憑藉集團事業強勢布局，鎖定AI伺服器、車用電子與雲端資料中心等高成長賽道，拓展歐美品牌客戶，並耕耘Global EMS。大聯大先前估計，第2季由於市場需求仍維持強勁，若以新台幣31.6元兌1美元為匯率假設基礎，單季營收將介於3,450億元至3,650億元間，預估毛利率介於4.25％至4.45％，稅後淨利為61.47億元至68.24億元，預估每股純益為3.65元至4.06元間。

大聯大4月與5月累計合併營收2,653.6億元，若以前述財測區間高標3,650億元來計算，達成進度已超過七成，法人預期，第2季營收有機會接近財測區間高標，甚至可能繳出超越財測的好成績。

大聯大今年累計前五月合併營收5,818.62億元，年增39.8％。該公司先前指出，隨著全球科技業與能源基礎設施擴建，企業資本支出維持成長，帶動半導體與電子零組件的廣泛升級循環。除了電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件展現強勁拉貨動能，車用電子與工業控制需求也穩步推進。此外，智慧倉儲管理與資訊系統整合等高附加價值服務需求同步擴增。