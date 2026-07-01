聚隆攻無人機 有進展

聚隆（1466）近年積極推動產品高值化與轉型，並於今年宣布跨足無人機、機器人與軍工產業鏈，躋身台灣「無人機國家隊」。據悉，聚隆無人機相關複合材料已陸續送交客戶驗證中，今年在無人機的布局可望開花結果。

聚隆去年因全球消費性紡織需求疲軟、低價化纖競爭，每股稅後虧損1.07元。但今年第1季已成功扭轉頹勢，單季稅後淨利0.19億元，每股稅後純益0.17元、年增18.7%，毛利率回升至12.64%，營運迎來結構性改善。

而今年前五月合併營收9.27億元、年減15.5%，主要因為公司正主動減少低毛利的傳統大宗化纖訂單。不過5月合併營收1.92億元，月增2.5%、年增4.6%，回到年月雙增走勢，顯示營收有逐步築底回溫跡象。

聚隆在無人機領域的布局，主要聚焦於高機能材料供應與周邊軍規配備，最新開發的「玻璃纖維強化阻燃尼龍材料」，強調尺寸安定性、流動性佳及不傷螺桿，可做為無人機的結構核心材料。

聚隆表示，這種阻燃複合材料，具備符合高阻燃性、高剛性與穩定性，可應用於無人機機體骨架、機構零件與電池艙，尤其能抵抗電池熱失控，確保結構在長時間與高速運作下穩定、不變形。

除了機身結構的複合材料，聚隆也發揮其紡織本業的上下游整合優勢，推出無人機背袋與防護系統，強調台灣過去較少有專門生產無人機背袋的工廠，聚隆憑藉完整供應鏈切入此市場。

聚隆同時透露，其無人機業務的另一重點，在於自殺式無人機（Loitering Munition/巡飛彈）領域，公司正積極爭取國內外各類無人機標案業者的合作機會。