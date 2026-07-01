華擎集團深耕 AI 商機

華擎集團強攻AI商機，旗下東擎（7710）昨（30）日發表全新AI Pathfinder線上選型工具，透過將AI工作負載需求與最佳化硬體配置進行智慧媒合，協助客戶快速找到最適合的邊緣AI系統平台，加速AI應用導入與部署，助益營收。

隨著工業電腦產業景氣落底，加上協助客戶加速導入邊緣AI等解決方案，東擎今年業績可望逐步向上，華擎母以子貴，同步沾光。

東擎表示，隨著生成式AI、電腦視覺、多模態AI等應用快速發展，企業在導入AI時面臨的挑戰已不再只是模型選擇，而是如何找到合適的硬體平台支援實際部署狀況。

東擎強調，可提供多元邊緣AI系統產品，滿足客戶不同AI工作負載與應用部署需求。

透過AI Pathfinder建構的五大硬體層級架構，協助客戶快速找到最適合的系統平台，進而加速AI在各類應用中的導入，涵蓋從入門級邊緣AI推論平台到企業級高效能AI平台等多種應用場景。