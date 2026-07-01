川湖營運拚逐季成長 美國新廠預訂9月量產

伺服器滑軌大廠川湖（2059）昨（30）日舉行股東會，公司表示，美國新廠預訂9、10月量產，可望增添新成長動能，伴隨台灣新產能後續陸續加入，今年逐季成長可期。

川湖美國新廠落腳德州休士頓，總經理林淑珍透露，在休士頓設廠，主要看重當地是美國重要工業聚落，基礎設施、供應鏈、物流與人才都較為完善。

川湖主要客戶都在美國，在美國設廠有利就近供貨，加上近期中東發生戰事，亞洲市場難免受到波及，美國則不受戰爭干擾，這等於是為川湖及客戶買保險。

川湖美國新廠即將到位之餘，台灣二廠預計2027年中投產，加上旗下子公司川益還有第三期與第四期擴產空間，顯示該公司新產能已經準備好了，以迎接AI時代強烈需求。

展望後市，川湖執行副總暨發言人王俊強表示，AI產業持續正向發展，今年營運「欲小不易」，營收可望逐季成長，全年維持雙位數年增。

王俊強說，美國廠將使川湖營運更具彈性，該公司目前在開發2028、2029年產品，營運一切都順其自然，還是很不錯；面對AI帶來更多元化的產品應用，伺服器滑軌在雲端服務供應商（CSP）滲透率持續提升，以及不同客戶類型也持續成長， 川湖不斷投入產品開發、自動化，維持競爭優勢。

他說，除了鋼材的原材料之外，川湖從研發、設計、生產等都是自己來，面對市場機會來臨時，就是做好準備，美國廠一樣也都是自己打造，至於鋼材等原材料則為當地供應。

川湖指出，隨AI應用蓬勃發展，包括ASIC與GPU應用的相關產品，對於導軌的創新設計要求更甚以往，且產品問市與替換速度相當快，川湖累積多年技術、研發實力及專利布局能快速具彈性的滿足需求。