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鉅額交易仙人指路！台積電爆2585元新天價 助攻台股劍指48K大關

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

權王台積電（2330）30日現貨市場走勢震盪，早盤最高一度大漲105元至2,475元，隨後遭遇獲利回吐賣壓。尾盤更爆出18,704張的摜壓大單，致使漲幅收斂40元，終場收在2,410元，上漲40元或1.69％。雖然現貨收盤價距離歷史盤中高點2,535元仍有一段路要走，但盤後公布的鉅額交易數據，卻再度為多頭點亮明燈。

根據臺灣證券交易所公告，台積電今日盤後鉅額交易共出現6筆，合計成交量達4,077張700股，總成交金額高達98.5億元。其中最引人注目的是，有一筆8張的配對交易，成交價竟飆上2,585.87元的天價，再度刷新台積電鉅額交易的歷史新高紀錄。

市場人士指出，鉅額交易向來被視為中長線大戶與法人資金的「仙人指路」指標。今日雖然高達81.3％的鉅額交易量（約3,326.7張、總金額80.17億元）皆集中在今日收盤價2,410元，顯示多數法人仍選擇貼近現貨市場價格進行轉手；但該筆高達2,585.87元的成交價，無疑彰顯了特定主力資金對台積電長線價值的極高預期。

若以該筆鉅額交易的「新天價」2,585.87元與今日收盤價2,410元對比，台積電潛在的向上預期空間仍高達175元以上。由於台積電每上漲1元約貢獻大盤8.24點，換算下來，等同於為台股大盤預留了超過1,442點的潛在上漲實力。在權王鉅額交易再次領路之下，台股不僅有機會站穩並向47,500點叩關，更有望進一步劍指48,000點歷史大關。

台積電 台股

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