國巨爆鉅額違約交割3880萬！南北7分點罕見齊申報 2大可能劇本曝光

被動元件龍頭國巨*（2327）今日晚間驚傳違約交割事件，申報總金額達新台幣3,880萬元，再度引發市場高度關注。臺灣證券交易所公告，包括口袋證券、第一金中壢、北城、國泰敦二、國泰敦南、中信託高雄及富邦南屯等七家券商分公司申報。隨著國巨案的爆發，這已是上市櫃市場今年以來累計的第15起重大違約交割案件，顯示在近期台股「上沖下洗」的劇烈震盪中，市場資金與情緒極度緊繃，投資人的操作風險正加速累積。

回顧今年以來的違約交割進度，台股在多空劇烈博弈下，違約案件隨著行情的大幅波動而頻傳。在此之前，市場才剛經歷震盪引發的第14起重大違約案，為6月26日證交所公告的PCB大廠華通（2313），遭群益證券新莊分公司申報高達8,574.5萬元的違約交割。而回顧6月上旬，在大盤單日慘跌千點又暴漲的雲霄飛車行情中，更曾接連引爆多起巨額違約，包含6月9日連接器大廠佳必琪（6197）遭新光證券申報違約金額高達1.49億元，創下今年全體台股市場最高紀錄，同日記憶體大廠群聯（8299）也爆出2,284萬元違約。

統計至今，今年遭到券商申報鉅額違約的熱門電子與高價股還包含了旺宏（2337）、新日興（3376）、欣興（3037）、環宇-KY（4991）、聯亞（3081）、金居（8358）、穩懋（3105）、信驊（5274）等個股，其中金居與穩懋更曾連續兩日爆發違約交割。

法人分析，依照台股「T+2」交割制度推算，這波接連發生的鉅額違約，正是盤勢急跌修正下，部分操作槓桿過高的投資人未能及時補足款項、導致資金周轉不靈的斷頭踩雷犧牲者。本次國巨案件罕見地由分布在台灣北、中、南部的七家券商分公司同時申報。

市場人士指出，國巨具備高股價、高波動之特性，向來深受當沖客與大戶喜愛，在多點同時爆發的狀況下，不排除是有中實戶或當沖客採取多點開戶操作，在資金斷鏈後引發了連鎖違約效應。

這些分點橫跨了數位新創券商、本土中小型老牌券商、公股券商，以及金控旗下在台北、台中、高雄的核心分點，會出現如此南北分散、屬性多元的券商同時申報，通常有兩種可能的劇本，一、同一個中實戶或集團資金斷鏈：該操作者或集團本來就利用了上述的多點開戶特性，在各分點把額度開滿來同步當沖或做多國巨。結果26日到30日之間劇烈洗盤，導致所有分點的部位同時斷頭，交割款互補不及。

二、多位個體當沖客集體踩雷：近期盤勢「上沖下洗」，國巨身為高價權值股，吸引了全台各地的當沖客進場搏動能。26日當天可能出現了極端的「大巴掌行情」跌停，隨後連漲兩天30日更漲停，這群散落各地的當沖客同時交不出錢來，進而在同一天由各自的往來券商申報違約。