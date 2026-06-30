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金寶法說會／攜手 SEEQC 造量子電腦控制系統 2026年下半測試版推出

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

金寶（2312）30日法說會上針對量子電腦布局提出進一步說明，總經理陳威昌指出，在與 SEEQC的合作計畫中，雙方採取明確的專業分工模式，SEEQC專注於最擅長的量子與超導體連接技術，而金寶則負責將量子系統與現有的傳統電腦（伺服器或室溫電腦）進行連接，預計2026年下半推出第一個測試版本。

量子電腦技術受各國矚目，金寶與SEEQC合作的超導量子電腦控制電腦系統也受到關注，陳威昌解釋，金寶的核心任務是開發「量子電腦位元控制系統」，這並非單一的硬體單元，而是一個涵蓋了硬體、軟體以及後續服務的完整系統整合專案。

他指出，為了解決目前市面上許多控制系統在軟體操作上缺乏詳細說明、客戶不知如何使用的痛點，金寶優勢在於提供具備高度彈性的服務，以滿足不同客戶在不同量子架構下所需要的客製化需求。

他表示，目前的專案完全依照當初規劃的時程順利推進，今年下半年金寶就能推出第一個版本的系統供客戶進行測試，整體的系統測試期預估將長達1~3年，在初期發展階段，金寶會先聚焦於配合SEEQC的量子電腦設計架構來進行研發，完成後再陸續擴展至其他主流的量子架構。

他解釋，這套控制系統的核心價值在於突破現有量子技術的硬體「連接瓶頸」。以業界目前認為較完整的 1,000 個量子位元（Qubit）系統為例，單一個量子位元通常需要 3 到 5 個連接，這意味著 1,000 個位元將需要高達 3,000 到 5,000 個龐大且複雜的連接點。

而金寶開發的控制系統未來將以類似 AI 伺服器機櫃的模式呈現，目標就是透過系統級的控制來簡化這些複雜的連接過程。透過大幅降低連接難度與製造成本，金寶期盼能加速整體量子科技的發展，讓業界更快速地跨入量子運算時代。

陳威昌強調金寶合作的位元控制系統不僅僅是一個單元，是包含硬體、軟體跟服務的整個系統。量子電腦未來的發展會是一個跟 AI Server 結合的混合模式，AI Server 負責分配工作，量子負責超高速運算。金寶與SEEQC的合作是希望以系統整合技術簡化量子電腦架構。

陳威昌指出，今年下半會比上半年成長，影像產品（如印表機），因為泰國遷廠已經完成並進入大批量生產，下半年會比上半年更好，儲存設備樂觀成長，網通產品因為接到了新客戶跟在新的國家量產，同樣樂觀成長。

法說會 金寶

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