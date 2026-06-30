群光擬買回6000張庫藏股 股價力守百元關卡

全球電腦鍵盤龍頭群光電子近期股價疲弱，面臨百元關卡保衛戰。為維護公司股東權益，群光今天董事會決議通過擬買回庫藏股6000張。

群光今天股價上漲3元，漲幅2.97%，以104元作收。

群光表示，此次預計從7月1日起至8月31日止，於集中市場買回公司股份，預定買回數量為6000張，約占公司已發行股份總數比重0.78%。買回區間價格為每股100元至150元，股價若跌破買回區間價格下限將繼續買回。

群光表示，此次買回的庫藏股，後續將依法全數辦理減資註銷，以實際行動展現對公司長期基本面與價值擴張的絕對信心。

群光表示，近期受到全球市場總體經濟環境與大盤短期波動影響，公司股價未能充分反映內在實際價值。群光長期以來營運作風穩健，2026年第1季底流動資產高達新台幣799億元，帳上營運資金充沛。此次編列9億元預算上限執行庫藏股，所需資金僅占第1季流動資產的1.13%，完全不影響公司既有的全球產能布局、新產品研發進度與未來資本支出動能。