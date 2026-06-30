快訊

發錢不手軟公司揭曉！基層員工薪資聯發科446萬奪冠 這家超車台積電

温志強涉貪一審判499年、二審改判576年 判決理由曝光

滙豐：美元「爆炸性」升值 恐為下半年痛苦交易

聽新聞
0:00 / 0:00

群光擬買回6000張庫藏股 股價力守百元關卡

中央社／ 台北30日電

全球電腦鍵盤龍頭群光電子近期股價疲弱，面臨百元關卡保衛戰。為維護公司股東權益，群光今天董事會決議通過擬買回庫藏股6000張。

群光今天股價上漲3元，漲幅2.97%，以104元作收。

群光表示，此次預計從7月1日起至8月31日止，於集中市場買回公司股份，預定買回數量為6000張，約占公司已發行股份總數比重0.78%。買回區間價格為每股100元至150元，股價若跌破買回區間價格下限將繼續買回。

群光表示，此次買回的庫藏股，後續將依法全數辦理減資註銷，以實際行動展現對公司長期基本面與價值擴張的絕對信心。

群光表示，近期受到全球市場總體經濟環境與大盤短期波動影響，公司股價未能充分反映內在實際價值。群光長期以來營運作風穩健，2026年第1季底流動資產高達新台幣799億元，帳上營運資金充沛。此次編列9億元預算上限執行庫藏股，所需資金僅占第1季流動資產的1.13%，完全不影響公司既有的全球產能布局、新產品研發進度與未來資本支出動能。

群光 庫藏股

延伸閱讀

「賣腎不賣幣」神話破滅 Strategy擬賣12.5億美元比特幣

中纖公告處分台中銀股票 股價連飆四根漲停

長鑫存儲傳拿下騰訊近千億供貨大單 正推進科創板上市

大聯大股東會通過配息3.8元 看下半年景氣一片光明

相關新聞

封測族群火力全開 南茂亮燈漲停 日月光、力成、京元電漲逾8%

台股30日多頭氣勢延燒，資金除回補晶圓代工、IC載板與PCB族群外，封測股也全面噴出，京元電（2449）、南茂（8150）、力成（6239）、日月光投控（3711）同步大漲，南茂更亮燈漲停，顯示買盤正從AI晶片製造端，進一步擴散至後段封裝測試供應鏈。

聯發科收復4,000元整數關卡 盤中觸及漲停

晶片大廠聯發科（2454）今日股價表現勇猛，不但盤中觸及漲停，且收復4,000元整數關卡。

PCB 族群火力全開！ABF 載板三雄大漲、南電亮燈漲停 臻鼎也攻頂

台股30日早盤多頭氣勢全面升溫，資金除點火台積電（2330）、聯發科（2454）等電子權值股外，也強力回補PCB與高階載板族群。ABF載板三雄南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）同步大漲，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）也亮燈漲停，成為盤面最火熱族群之一。

大摩上調台積電目標價至2,888元 看多理由曝光

根據彭博資訊報導，摩根士丹利分析師將台積電（2330）目標價上調12%，至每股2,888元，理由是看好營收與定價展望。大摩也預期，台積電將在下月財報會議上，上調今年的營收財測與資本支出指引。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。