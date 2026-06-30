金寶法說會／談量子：將扮演系統整合角色

金寶30日於法說會上談及量子電腦未來展望，指出未來量子電腦並不是唯一，仍是需要與 AI Server 分工合作，成為一個混合運行的系統，在運作的過程中，透過最恰當的工作分配，讓整個系統的運算效率最大化，此時就需要有人來進行系統整合，而金寶正是扮演這個角色。

金寶表示，在量子的發展過程中，已出現各種控制系統可供使用，但是在軟體的操作上，仍未有一套完整的SOP，因此很多客戶在使用的過程，不曉得如何使用，再加上量子電腦還可分為超導、離子阱等多種機制，因此就需要大量客製化服務，為客戶完成完整的系統設定，才能直接上線。

而這也導致量子電腦測試期可能要長達一年到三年左右，因為無論是超導體還是離子阱等技術，都需要控制系統的搭配，在不同量子系統運作的架構下，需要對系統設備及軟體進行微調，才能讓其運轉。