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金寶法說會／樂看下半年非消費性出貨 印表機、網通、儲存出貨同步衝
EMS大廠金寶（2312）30日舉行法說會，並對於下半年釋出營運展望，總經理陳威昌指出，網通、儲存設備、印表機等產品線出貨表現都有望優於上半年，當中儲存設備部分，客戶晶片改由Consignment，但下半年營收表現將與上半年相當，意即出貨表現可望提升。
陳威昌表示，從當前接單表現來看，印表機產品目前已經完成遷廠並在新廠完成產品驗證，今年以來出貨表現將有望逐季成長，且產品單價也將比上半年更高。
儲存設備部分，客戶晶片改由Consignment，但下半年營收表現將與上半年相當，意即出貨表現可望提升；網通產品在拿下新客戶訂單後，下半年出貨表現亦將比上半年提升，因此除消費性產品外，其他產品線出貨動能都可望優於上半年水準。
整體來看，他預期，下半年在各項產品出貨動能成長推動下，不論營收及毛利都可望同步優於上半年表現。
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