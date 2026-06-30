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金寶法說會／交易模式變更、消費性電子衰退 導致第1季營收下滑
金寶30日舉辦法說會，會上表示第1季營收表現不如預期，主要是受儲存設備客戶更改交易模式，以及消費性電子市場景氣不佳所影響，同時公司也強調，儲存設備客戶部分雖然營收減少，但對於獲利並不會有任何的影響。
金寶指出，公司其中一個主要儲存設備客戶於今年開始改變交易模式，將其中的SOC材料由Buy and Sell改成客供，這部分導致公司營收減少近6%，不過對於公司獲利並無影響。
金寶表示，營收下滑主因仍是消費性電子產品市況不佳所導致，第1季本就是穿戴式產品的淡季，加上配合客戶的銷售策略，導致金寶的穿戴性產品在第1季有比較大的業績下滑。至於家電產品的部分，則主要是受到客戶其市場的銷售狀況影響。
不過以4、5月的營收來看，扣除SOC改為客供的影響後，第2季營收表現相較去年並不會有明顯的下滑。
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