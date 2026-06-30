聯發科收復4,000元整數關卡 盤中觸及漲停

晶片大廠聯發科（2454）今日股價表現勇猛，不但盤中觸及漲停，且收復4,000元整數關卡。

聯發科累計前五月合併營收為2,433.21億元，年減1.5％。該公司先前預期，第2季營收以美元對新台幣匯率1比31.5來估算，將落在1,402億元至1,492億元之間，約季減少6％至持平、年減7％至1％。

同時，聯發科評估，其今年整體美元營收可望年增中至高個位數百分比（約4%至9%）。

雖然今年智慧手機市場遭遇逆風，不過聯發科積極發展特殊應用IC（ASIC）業務，先前在法說會中提到，為美國超大型雲端服務商（CSP）開發的第一個AI加速器ASIC專案進展非常順利，將如期進入量產。該公司也看好，今年第4季AI ASIC業務將帶來約20億美元營收。

另外，聯發科也與客戶及供應鏈夥伴進行另一個AI加速器ASIC專案，目標是2027年底前進入量產。