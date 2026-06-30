佳世達股價攻上漲停板 第3季營運展望審慎樂觀

佳世達（2352）30日跟隨台股大盤反彈，激勵股價開高走高，攻上漲停板，股價來到34.1元，上漲3.1元。展望後市，佳世達董事長陳其宏先前指出，今年第2、第3季能見度遠優於首季，對營運「審慎樂觀」。

在業績表現方面，佳世達5月合併營收為172.45億元，較去年同期減少1.73%，較上月成長2.56%；前五月合併營收為856億元，較去年同期成長1.39%。

佳世達指出，5月營收成長動能來自於智能方案事業，較去年同期雙位數增長。

佳世達今年新業務重點之一，就是布局AI伺服器市場，目前佳世達AI伺服器已拿下訂單，預計將在年底前有營收貢獻。

佳世達總經理柯淑芬先前表示，相較其他業者在伺服器朝大型雲端服務供應商（CSP）或白牌代工布局，佳世達鎖定的是Tier 2、Tier 3客戶，以及系統整合（SI）、新興雲端市場，且不只是產品銷售，將串聯集團完整的軟硬體解決方案，提供AI垂直整合服務。

柯淑芬坦言，集團在AI領域確實起步較晚，「但遲到總比不到好，我們一定要到。」今年集團進一步將核心定位提升至AI算力架構整合者。

在整體營運方面，佳世達董事長陳其宏先前指出，今年第2、第3季能見度遠優於首季，對營運「審慎樂觀」，佳世達啟動AI轉型新局，重點鎖定AI算力需求、AI伺服器相關業務。在智能方案事業群、醫療及網通業務增長下，2026年營收、獲利將重回成長軌道。