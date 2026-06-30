AI 散熱新寵是它？陶瓷基板族群噴出 同欣電、榮星等攻漲停

台股30日盤中大漲1,400點，功率元件族群在連日重挫後出現強彈，強茂（2481）漲停，德微（3675）盤中大漲逾9%，值得注意的是，陶瓷基板類股跟進走強，同欣電（6271）、榮星（1617）、九豪（6127）都漲停亮燈，中釉（1809）大漲逾8%。

AI晶片功耗持續提升，帶動AI伺服器電源及功率半導體需求增加。而MOSFET、IGBT等功率半導體多採用具高熱導率、高絕緣及耐高溫特性的陶瓷基板，相關族群今日大漲，同欣電、榮星、九豪盤中都漲停亮燈。

其中榮星透過旗下榮星科技、轉投資仁鏵同步布局陶瓷基板、IGBT散熱模組及半導體製程，榮星持股榮星科技逾九成，榮星科技主攻高散熱立體（3D）陶瓷基板，產品涵蓋陶瓷厚膜基板與薄膜基板、IGBT散熱模組、通訊模組等，已跨入AI半導體材料供應鏈。

此外，榮星持股約23%的仁鏵，布局陶瓷基板加工、晶圓研磨、黃光製程及半導體技術整合，可提供陶瓷基板後段加工服務，與榮星科技形成互補。

法人指出，當晶片功率愈高，電源模組、功率元件與被動元件承受的熱壓力就愈大。而陶瓷基板具備高熱導率、高絕緣與高可靠度，因此正在從車用、工控、LED領域擴大到AI伺服器、功率半導體與高階被動元件。

陶瓷基板被重新定義為AI散熱材料，近期日商京瓷、台廠九豪與中釉等業者均積極擴大布局，也反映陶瓷基板市場快速成長。