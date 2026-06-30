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PCB 族群火力全開！ABF 載板三雄大漲、南電亮燈漲停 臻鼎也攻頂

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股30日早盤多頭氣勢全面升溫，資金除點火台積電（2330）、聯發科（2454）等電子權值股外，也強力回補PCB與高階載板族群。ABF載板三雄南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）同步大漲，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）也亮燈漲停，成為盤面最火熱族群之一。

南電早盤率先亮燈漲停，股價攻上1,185元，上漲105元；欣興暫報1,055元，上漲79元、漲幅8.09%；景碩同步走強，暫報885元，上漲75元、漲幅9.26%。臻鼎-KY則由589元開出後，買盤一路推升，開盤不到一小時即鎖在漲停價630元，上漲57元。

美銀證券最新ABF載板報告指出，伺服器CPU需求強勁，推動2026年至2028年供需缺口進一步擴大，因此上調ABF載板三雄欣興、南電、景碩目標價，分別至1,400元、1,200元、900元，並維持「買進」評等。由於南電早盤已逼近1,200元目標價，景碩也接近900元目標價，市場預期若AI伺服器需求與ABF載板供需缺口持續擴大，相關券商目標價後續將再上調。

美系券商同時指出，ABF載板2026年至2028年供需缺口預估將擴大至4%、10%、16%，即便供給端持續增加，AI伺服器仍是最大需求來源。法人解讀，ABF載板已不只是短線反彈題材，而是進入中長期供需重新定價階段。

產業面也反映AI伺服器與高階封裝需求持續外溢。PCB大廠積極擴產，欣興今年資本預算達340億元，景碩2026年設備需求約80億元、其中60億元用於ABF載板投資，相關廠商投資總額已近1,600億元；設備廠也看好下半年旺季行情，部分訂單能見度已延伸至2027年，顯示高階PCB與載板供應鏈景氣能見度持續拉長。

臻鼎 PCB 南電

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