大摩上調台積電目標價至2,888元 看多理由曝光

根據彭博資訊報導，摩根士丹利分析師將台積電（2330）目標價上調12%，至每股2,888元，理由是看好營收與定價展望。大摩也預期，台積電將在下月財報會議上，上調今年的營收財測與資本支出指引。

台積電股價盤中大漲約4%，一度衝上每股2,475元。這波股價上漲同時帶動台股大盤指數上漲超過3%。

包括詹家鴻在內的摩根士丹利證券分析師在報告中表示，由於AI資本支出強勁以及晶片需求旺盛，預期台積電將把2026年營收指引上調至約年增40%，並將資本支出提高至560億美元，接近其最初520億至560億美元區間的上緣。

在競爭方面，三星電子與英特爾在晶圓代工領域的競爭影響預期有限，原因在於台積電具備產能規模、極紫外光（EUV）微影設備供應優先權，以及製程節點領先優勢。