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法說會前的「最後上車機會」 外資啟動台積電新一波目標價上修潮

美股早盤／美光、SanDisk下殺 但三大指數上揚、台積電ADR漲2%

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法說會前的「最後上車機會」 外資啟動台積電新一波目標價上修潮

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電（2330）即將於7月中旬舉行法說，市場關注度越來越高，近來外資圈也紛紛掀起一波目標價調升潮。繼Aletheia資本升至3,500元、麥格理證券升至3,380元後，最新瑞銀、里昂等證券也分別調高至3,400元與3,330元。

瑞銀台灣半導體產業分析師林莉鈞在最新釋出的台積電個股報告中預估，台積電第2季美元營收將季增11%-12%，毛利率 67.3%，兩者都達到指引高標；第3季在旗艦智慧機及新型雲端 AI 加速器等放量帶動下，營收將季增 11%。

全年展望上，林莉鈞將台積電2026年美元營收年增率由36%上調至37%，並將 2027、2028 年的營收增長預測分別從 33%、27% 上調至 38%、30%。其中，2026、2027 年高效能運算將增長 58%、51%，占總營收的 67%、73%。

此外，預期台積電可能會在 2027 年初，先進製程定價將調高 5%-10%。而鑑於CPU、加速器等潛在增長帶來更強勁的前景，林莉鈞將台積電 2026-2028 年資本支出，從先前的 560、750、850 億美元，上調至600、800、950 億美元。

產能擴張方面，林莉鈞預期台積電3奈米產能將從 2025 年底的每月 12 萬片（kwpm），大幅增長至 2028 年的每月 22 萬片，這意味著規模是英特爾和三星晶圓代工合計節點產能的三倍。

基於營運前景成長動能強勁，林莉鈞小幅調高台積電2026-2028年每股稅後純益（EPS）各1%、7%、7%至99.84元、139.27元、182.04元，建議「買進」，目標價由前次的3,000元上調至3,400元，居內外資法人圈第二高。

里昂證券根據修訂後的模型預估，AI運算未來三年內均將維持供不應求榮景，2030年才會出現供過於求10%的風險，特別是詞元（Token）的增長持續遠超預期，因此認為上游半導體領域仍相當具有吸引力。

里昂相當看好台積電的營運前景，除上調2027、2028年獲利預估各3%、12%，也將2027年的資本支出上調至750億美元、2028年升至900億美元，維持「強力看好」評等，目標價由3,250元升至3,330元，居內外資法人圈第四高。

營收 台積電 里昂 法說會

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