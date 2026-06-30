近期原油市場的核心變數從單純的美伊停火樂觀情緒，轉向「脆弱和平」下的高波動定價。雖美伊先前已達成和平協議，並推進荷莫茲海峽恢復通行，市場一度因供應中斷風險下降而壓低油價，但上周末雙方再度發動軍事行動，顯示停火協議的執行基礎仍脆弱。

從事件本質來看，協議簽署後仍然交火，反映多核心矛盾尚未真正解決。

首先，停火框架並未完整處理伊朗飛彈能力、代理人武裝、制裁安排與海峽控制權等敏感議題，其次，彼此缺乏足夠信任，只要出現商船遇襲、無人機活動或沿岸軍事部署，任何一方都可能將其解讀為挑釁，形成「邊談邊打」的局面。

和平協議雖能壓低原油戰爭溢價，卻無法完全消除運輸風險。荷莫茲海峽即使名義上重啟，實際上仍面臨船舶壅塞、保險成本偏高、航運調度混亂與局部安全疑慮。因此，市場未來交易的重點，將轉為「協議能否穩定執行、海峽能否持續通航」。

和平協議已讓油價失去戰爭溢價，回落至戰前價位，如美伊未大動作重啟戰端，油價波動或將逐步縮小。投資人可靈活運用期交所的「布蘭特原油期貨」進行避險操作。該商品具新台幣計價、無匯率風險且門檻適中等優勢。面對極端行情，操作務必嚴格設定停損，並做好資金管控，防範高槓桿風險。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）