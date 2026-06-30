創新板進擊 接軌國際

賴清德總統近期以「亞洲那斯達克」明確定位台灣在全球AI創新資本生態系中的戰略角色，應支撐具備國際吸引力的亞洲頂級創新資本平台。

展望下半年，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，創新板將持續深化與半導體、AI基礎建設、電動車及數位內容等前瞻產業的合作生態系，並配合「2026台灣週×亞洲創新盃競賽」等活動，積極拓展與東南亞、日本、歐美創投機構的對話管道。

賴總統日前表示，台灣不只有最完整的AI產業鏈，更要成為全球科技資本匯聚的中心，亞洲的那斯達克—讓這些優秀的科技新創企業，可以在台灣享有便利的籌資環境。台灣如果要成為亞洲的那斯達克，甚至比韓國、日本、新加坡、中國、香港更具優勢的話，那要有我們的『品牌』。我們的品牌是什麼？還是我們的產業鏈—最完整的人工智慧產業鏈。

而行政院「AI新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」政策，也明確將台灣創新板tib-創定位為「亞洲創新籌資平台」的制度性載體，透過多項推動策略，結合國發會、經濟部及金管會等部會，目標於2028年達成每年度募資新台幣1,500億元的里程碑。此一政策背書不僅是tib-創自2021年設立以來最高層級的政策支持，更代表台灣資本市場正式從「制度建立期」進入「生態系加速期」的重要轉折。

針對這點，賴總統也特別強調：「台灣要讓每一個產業都能夠成為護國神山。」tib-創以較一般上市板更具彈性的審查門檻，專為具備「關鍵核心技術」、「創新能力」或「創新經營模式」的創新企業設計，並已於2025年1月全面取消投資人限制，在流動性與市場開放性上與上市一般板完全接軌。隨著全球AI基礎建設需求快速增長、台灣半導體供應鏈持續強化國際地位，tib-創作為台灣創新企業接軌國際資本的最短路徑，正逢前所未有的戰略時機窗口。

針對未來發展，林修銘表示，tib-創的使命就是將國家整體發展的產業政策與具體目標，轉化為企業資本市場競爭力，成為國內外創新企業進入國際頂尖資本市場的最短路徑。