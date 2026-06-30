台灣電動車市場持續成長，2025年底逼近13萬輛且持續成長，市場預估今年電動車銷售量可望上看4萬輛。電信三雄看準電動車充電需求，強打智慧充電解決方案，中華電信（2412）將充電樁整合至智慧社區及智慧城市；台灣大「MyCharge」深耕商場、飯店，布局全台上百站；遠傳智慧充電服務主打公有場域，觀光區及校園。

隨著電動車數量持續成長，居家、辦公室、商場、加油站、學校、停車場等都有隨處充電的需求，電信三雄近年布局智慧充電解決方案。

中華電信主打「智匯充」管理平台，搶進智慧社區市場；將充電樁、路燈、氣象站、攝影機、5G微型基地台及電子看板等整合成5G智慧桿解決方案。

台灣大「MyCharge」充電服務已在全台建置破百站，累計近600支充電樁，上線至今已減碳逾76萬噸，推動城市低碳轉型；並與USPACE智慧停車與WeMo共享機車策略合作，打造「停車即補電」的無感移動。

台灣大也從充電服務跨向中小企業及家戶市場，推出「智慧家庭與儲能」，取得「Tesla Powerwall」認證安裝廠商資格，打造從客製規劃到施工、售後的一站式服務，搶進中小企業、家戶能源管理備援市場。

遠傳智慧充電服務主打公有場域及校園。遠傳表示，智慧充電服務在西部包括新竹市十個公有場域、129個充電停車位、共149支快慢充電槍，桃園市七個風景區、共14支快慢充電槍已營運中，攜手「AMP Go」推出充電漫遊服務。

今年遠傳前進花蓮，拓展智慧充電服務，在東華大學公共電動車快慢充電樁，建置五處充電站、共32槍充電樁，為東部最具規模的充電站；並於花東縱谷的「安通鐵馬驛站」與「羅山遊客中心」240kW快充充電樁，完善東部的充電地圖，大幅緩解車主里程焦慮。