綠岩能源（7833）昨（29）日召開股東常會，董事長葉孟恒表示，今年持續聚焦「創能、節能、能源交易」三大核心事業，同時積極拓展AI智慧工廠節能及AI資料中心（AIDC）開發建置規劃等新業務，提升營運動能。

展望今年，綠岩能源除持續深耕太陽能開發及表後儲能市場外，亦跨足AIDC開發建置規劃，結合能源管理、儲能及電力調度能力，搶攻AI基礎建設快速發展所帶來的新商機，打造公司新成長引擎。

綠岩能源去年營收8.93億元，年減22.5%，衰退主因受整體綠能產業調整期，以及政府開工許可審議時程遞延影響，部分工程案認列進度延後，導致營收及獲利承壓。

不過，公司表示，相關影響已逐步改善，隨著多項工程陸續啟動及新事業開始貢獻，今年營運展望轉趨樂觀；其中，工程業務方面，今年將有多項重大專案陸續挹注營運。

據悉，綠岩能源手握的工程業務包括德國基金投資的嘉義大型案場、嘉義民雄案及台中菇舍案等，整體工程案金額累計逾20億元，可望成為今年營收重要支撐。

綠岩能源海外市場布局亦展現豐碩成果，已成功與相關基金達成日本儲能專案的合作。