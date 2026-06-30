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就市論勢／半導體鏈 前景亮
盤勢分析
近期融資餘額持續減肥，顯示散戶高檔減碼，有利本周台股反彈表現。展望第3季，台灣半導體業將持續受惠AI科技革命，AI應用擴大與規格升級帶動半導體缺貨漲價潮，帶動相關個股如記憶體、IC載板、半導體設備、CPU、封測與光通訊等利基次產業股價續強。
投資建議
目前AI全線進入AI代理領域，卡瓶頸的基建族群中，記憶體首當其衝、先進製程、封裝、檢測居次，建議投資人持續關注半導體長期機會，預估半導體賣鏟人資金輪動潮湧現下，搭配7月中旬前還有台積電（2330）法說行情登場，有望吸引低接資金積極卡位半導體績優標的，投資人若透過半導體ETF或「IC設計＋記憶體」雙組合的台股ETF布局，有望搶賺國內半導體「卡瓶頸」族群的AI基建紅利財。
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