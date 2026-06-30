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冠德2026年推案量150億元
冠德（2520）昨（29）日召開法說會，冠德表示，今年有三案完工，包括「台中G5案」、「台中崇德綻」以及「冠德K Tower Y09」，加上部分「冠德信義」、「心禾匯」可持續入帳，全年完工量約百億元。
冠德表示，今年推出四大案，其中有三案都是先建後售，包括總銷31億元「冠德K Tower Y09」，已經取得使照，3月開案，已銷售約20%，總銷67億元「台中崇德綻案」，則是6月取得使照，預計7月中開案，總銷16億元「台中G5案」3月取得使照，預計8月開案，另，今年也將推出總銷36億元台北萬華「直興段」，四案推案量合計共150億元。
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