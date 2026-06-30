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永悅健康7月登創新板

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

健康醫療資訊服務廠永悅健康（7835）預計7月底於創新板掛牌交易，當中策略投資人包含聯合報集團旗下聯合線上。永悅健康董事長暨執行長陳俊嘉表示，過去十年，該公司建立的是健康數據基礎設施；未來十年希望透過AI，把健康數據轉化成每個人都能採取行動的健康決策系統。

面對台灣即將邁入超高齡社會，慢性病人口持續增加，如何透過健康數據與AI提前預測健康風險，已成為健康產業重要課題。永悅健康正以健康數據、AI與預防醫學為核心，打造AI健康數據生態系，推動健康管理從「治療走向預防」，再「從預防邁向預測」。

永悅健康已獲得鴻海、國發基金、永齡基金會、聯合線上、威剛、上奇科技等知名大廠及媒體投資。客戶群包含超過100家中大型健檢中心與醫療院所、500家企業客戶，每年累積管理逾200萬筆健檢資料，累積形成台灣非健保體系中規模領先的第一方健康數據生態系。

創新板 超高齡社會 永齡基金會

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