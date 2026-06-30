根基（2546）昨（29）日在法說會中表示，今年國家公共建設預算維持6,704億元高水位，加上高科技業廠房建設需求強勁，推升根基在手工程承攬量逼近千億元，業績有高能見度；預估今年新接工程預估近200億元，以高毛利案為優先、提升獲利結構。

根基指出，雖然當前住宅市場因政府信用管制，市場動能放緩，但商用市場、公共工程端卻非常火熱；公共工程方面，2025年國家預算突破6,000億元，創近20年新高，今年雖有財劃法修正的財政壓力，但工程預算仍維持高水位、達6,704億元，加上政府軌道建設與台鐵、高鐵周邊公共工程持續推進，為營造業增添動能。商用市場部分，根基表示，隨著輝達插旗北士科引發的「星艦效應」，以及半導體大廠持續擴產，高規格的廠辦與商辦工程依舊處於高原期，科技廠房成為市場主要動能。

目前根基在手工程承攬量達925億元，居高水位，截至今年首季為止，尚未認列營收達427億元；根基今年首季新簽約工程訂單金額約51億元，根基預估，今年新接工程預估近200億元，將鎖定高毛利案為優先，提升獲利結構。另外由於高成本因素，根基將以統購併案發包達到抗通膨，並嚴格控管成本與施工品質。