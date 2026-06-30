崇友奪金仁寶總部大案

電梯大廠崇友（4506）積極搶進AI基礎建設商機，該公司昨（29）日宣布，承攬北士科T16基地之金仁寶集團總部大樓高階新梯大案，包括總計60台新梯及十台電扶梯，新建工程專案預計將於2028年完工驗收認列。

崇友總經理游本立表示，目前在手訂單維持百億元，未來三年營運動能無虞，隨著全球AI投資浪潮，台灣作為半導體、先進封裝及AI伺服器供應鏈的核心樞紐，正迎來新一輪科技總部與廠辦升級潮，在商用不動產投資需求升溫下，台灣高端電梯市場正迎來新一波升級商機。

此次承攬金仁寶集團總部大樓規劃興建地上55層、地下4層，建築高度達266公尺，為目前全台最高、且電梯使用安裝量最大的AI科技總部大樓，游本立表示，藉由本次承攬此一指標性案源，凸顯崇友於新梯智慧綠能技術規格與高階客製化能力、高妥善率維修保養服務，並致力成為科技產業客戶建立AI生態圈的重要合作夥伴。

崇友憑藉長期深耕國產電梯研發製造、智慧化系統整合及全台維保服務網絡，已建立四大核心技術特色，包括新一代超高速電梯、智能環保與高效節能、物聯網電梯與雲端監控系統主動防護、AI派車群控管理，作為搶進AI基礎建設與高端電梯市場的重要競爭利基。