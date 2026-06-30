聽新聞
0:00 / 0:00
磐儀擬引進海外策略股東
工業電腦廠磐儀（3594）昨（29）日舉行股東會，展望後市，董事長李明看好實體AI（Physical AI）及邊緣AI（Edge AI）發展，將為工業電腦產業帶來一波新需求，相關效益最快第4季發酵。整體來看，磐儀今年營運將逐季成長，全年將優於去年。
李明表示，目前磐儀在國內已有聯發科、緯創與樺漢等一級策略股東，後續會將目標鎖定海外市場，尋求海外策略股東支持，協助公司實質訂單成長。
展望後市，李明表示，今年營運將呈現逐季成長，全年營運將優於去年。看好實體AI、邊緣AI發展，磐儀鎖定工廠自動化、智慧醫療、智慧交通與倉儲物流，預計第4季或明年第1季，相關業務可望迎來爆發點。
李明不諱言，記憶體及CPU等關鍵零組件價格飆漲，阻礙終端客戶採購動能，磐儀產品售價也有所調整，目前市場已進入「強迫接受高價」的適應高原期。惟磐儀因有聯發科、緯創及樺漢等策略股東助陣，對零組件的動態調整相對有利，目前庫存水位也足以因應訂單需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。