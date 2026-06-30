全球傳動2026年拚轉盈

傳動系統元件大廠全球傳動（4540）昨（29）日召開股東常會，董事長李清崑宣示，全球傳動將積極布局人形機器人領域，下半年會有新產品問市，而中國大陸整體市場也有回溫跡象，今年目標為「全年營收成長、並轉虧為盈」。

據了解，全球傳動布局機器人元件多年，主要整合滾珠花鍵與螺桿開發「旋轉系列產品」，非常適合應用於SCARA機器手臂及產業機器人，並已進入量產。

而最新開發、應用於人形機器人下肢的「雙足線性執行器模組」，將在8月登場的台北自動化工業大展中首度亮相。李清崑說，線性執行器相當於人體下肢的「肌肉」，單支推力可達400至700公斤，相較於一般旋轉關節（諧波減速機），荷重能力更強。

全球傳動去年每股稅後虧損0.66元，股東會昨天承認去年度決算表冊暨虧損撥補案，不配發股利。

全球傳動今年營運表現強勁反彈，進入「拚轉盈」的關鍵年。第1季合併營收年增率達67.1%，每股稅後虧損0.19元，較去年同期虧損0.69元明顯收斂；累計前五月合併營收12.86億元，亦較去年同期大幅成長49.5%。

隨著產能利用率回升，與下半年高毛利產品陸續出貨挹注，法人估，全球傳動今年有機會順利轉虧為盈，每股純益上看1元以上。

全球傳動表示，包括人形機器人、車用轉向機構及醫療產業，是今年三大成長動能。其中，微型滾珠螺桿今年第1、2季陸續出貨給大陸靈巧手廠商，累積出貨已超過千套。集團今年在人形機器人占整體營收比重的目標訂為5%。

車用轉向機構批量訂單主要出貨給大陸商用車廠，醫療產業領域則是提供下骨骼用螺桿組元件，已交貨給歐洲客戶應用在義肢。