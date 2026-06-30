美光擴產 崇越將跟著旺

記憶體大廠美光財報展望優於預期，台灣與美國兩地積極擴產，台灣擴廠進度更可望超前，重要夥伴崇越（5434）營運升溫，崇越的先進製程與高階載板材料也續強，下半年旺季表現可期。

崇越日前指出。隨著客戶新廠產能開出，公司全力配合半導體材料供貨，與供應商緊密合作，依實際市況滾動式調整出貨。未來隨客戶裝機與量產時程推進，出貨量逐步放大，持續挹注營收成長。

崇越日前強調，憑藉深厚的產業布局，長線成長核心聚焦「四主流共構下的材料樞紐」。崇越科技不僅已成功從傳統材料通路商轉型為「先進製程材料整合平台」，更在半導體先進製程、AI算力爆發、日本頂級化學材料及AI伺服器供應鏈四大領域。

美光官方資訊則指出，目前台灣銅鑼廠無塵室進度超前，美光預計能提前一季、於2027年年中（mid-calendar 2027）開始支援實質且有意義的產品出貨。美光已在該站點正式啟動第二座同等規模無塵室的建設，該無塵室未來將完全用來支援進駐EUV設備。崇越為美光關鍵合作夥伴，外界看好營運可望受惠客戶需求成長。