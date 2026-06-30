遠東新（1402）昨（29）日再度公告加碼集團旗下亞泥股票，由旗下子公司安和製衣買進亞泥836.2萬股、投入約3億元。若統計今年以來，遠東新已透過遠通投資及安和製衣兩家子公司，累計八度買進亞泥普通股7,511.8萬股，總投資金額達26.13億元。

遠東新本業為「石化、聚酯與紡織」的垂直整合製造，涵蓋從上游石化原料、中游聚酯化纖，到下游紡織成衣的一貫化生產，並積極轉型綠色循環材料，不過，他也被視為遠東集團投資與控股的核心。

遠東新去年6月才處分亞泥4,500萬股、套現18.56億元，今年則重新啟動大規模加碼。對此，遠東新表示，亞泥目前股價與去年相比已有顯著價差，加碼主要著眼於投資效益。

根據最新公告，安和製衣於6月17日至6月29日期間買進亞泥普通股836.2萬股，平均每股交易價格35.98元，總交易金額約3.01億元。交易完成後，安和製衣累計持有亞泥股票2,314.7萬股，持股比例提升至0.65%。

值得注意的是，遠東新去年6月曾公告處分亞泥普通股4,500萬股，交易價格為每股41.25元，總交易金額18.56億元，並認列處分利益約5.32億元。當時處分後，遠東新仍持有亞泥7.05億股，持股比例約19.89%。

若統計今年以來遠東新相關公告，公司自2月底起已連續公告八筆亞泥買進交易，其中主要由子公司遠通投資執行，共計六次買進，累計投入約20.09億元，持股比重提升至2.44%；6月起則新增安和製衣同步進場，兩筆交易合計投入約6.04億元。

進一步觀察交易節奏，今年3月首次公告後，5月開始加快買進速度，6月則連續公告買進動作，單月共五度加碼。從買進價格觀察，今年買進均價大多落在每股33元至35元區間，近期買進價格則逐步回升至35元以上。

公告顯示，遠東新歷次交易取得目的皆為「增加投資」，資金來源均為營業收入。遠東新表示，此次連續加碼主要考量亞泥目前股價與去年處分價格仍有明顯價差，因此持續進行投資布局。市場解讀，在價格具吸引力情況下，遠東新選擇重新加碼，也反映集團對核心轉投資事業長線價值深具信心。