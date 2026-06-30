12檔帶量轉強股 法人卡位

台股昨（29）日反彈動能有限，5日線得而復失，盤面資金持續尋求獲利機會，友達（2409）、美利達等挾量轉強，近日並獲法人買盤挹注。專家預期後市仍有上漲空間可期，建議採買黑賣紅、短線價差操作，並控制持股水位。

市場持續消化人工智慧（AI）題材降溫、美聯準會（Fed）態度偏鷹及OpenAI掛牌時間延後等利空，科技股及半導體股承壓，美股四大指數上周五全盤皆墨，所幸外資賣超力道縮減，台股昨日量縮收小紅，留521點上影線。

盤面個股強弱由題材及籌碼面主導，其中，以法人近五日買超逾800張，昨日股價出量轉強個股來看，原相、立隆電、友達、祥碩、美利達、佳世達、微星、精成科、宏致、中砂、義隆、台新新光金等，單日漲幅達3.4%至9.8%不等。

消費性IC族群受到產業市況及展望持平影響，今年以來股價相對壓抑，但低評價及殖利率亦提供下檔支撐，原相昨日攻頂收233.5元，一次收復短、中期均線，並見外資及投信買盤回補，祥碩反彈8%收1,475元，重登月線及季線。

友達逐漸轉型至以面板為基礎的系統整合廠商，並切入光通訊領域，低股價優勢吸引特定買盤介入，隨近期群創強力拉抬，股價同步展開落後補漲，昨日漲9.4%收30.6元，守穩短期均線，同一集團的佳世達反彈5.8%收31元，力守近期整理區間。

展望後市，大型本國投顧認為，台股短期防守點先看5月25日多方跳空缺口是否遭到封閉，若5月22日高點42,357點無法提供支撐，後續恐回測季線位置，預估本周大盤指數將於41,500至46,500點間震盪換手，考量近期波動加劇，盤勢止穩前切忌追漲殺跌。